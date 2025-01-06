شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية تفتح أبوابها 5 مساء لقداس عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تفتح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أبوابها في الخامسة مساء اليوم للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص المصلين في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 6 يناير 2025.

وتم التنويه أنه يرجو العلم بـ:

1- سيسمح بالدخول لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.

2- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة 5 مساءً، وسيكون الدخول من بوابة 3 ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. بينما ستبدأ الصلوات في تمام 7 مساءً، فنرجو التواجد في موعد أقصاه الساعة 7 مساءً.

3- الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم الكنيسة التابعين لها.

4- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، وسيكون الدخول للجميع مترجلين.

5- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم.

6- طبقًا للتعليمات الأمنية ممنوع حيازة أية آلات حادة (قصافة أو ما شابه) وكذلك سرنجات أنسولين.