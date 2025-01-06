شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة جوية جديدة.. حالة الطقس من اليوم الإثنين 6-1-2025 ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 06 يناير 2025 إلى السبت 11 يناير 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى :

الإثنين 06 يناير 2025

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعه .

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (2.5 3.5 متر).

نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

طقس معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

الثلاثاء 07 يناير 2025

شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً

: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من الأربعاء 08 يناير الى السبت 11 يناير 2025

شبورة مائية صباحاً: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



ويسود، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.