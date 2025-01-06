شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أول حالة بفيروس ميتانيمو HMPV لطفل بالهند.. أعراض تشير لإصابتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تعرف أنك مصاب بعدوى فيروس التهاب الرئة البشري (HMPV)؟ هناك 7 أعراض لفيروس HMPV تشير إلى إصابتك بفيروس ميتا نيمو البشري.

فيروس HMPV في الهند..

بينما تكافح دول شرق آسيا ارتفاعًا مفاجئًا في فيروس HMPV شديد العدوى والقاتل، أكدت الهند يوم الإثنين أول حالة إصابة لدى طفل يبلغ من العمر 8 أشهر في بنجالورو، ووفقًا للتقارير، يعاني الطفل من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والسعال، وهو حاليًا معزول لتلقي العلاج في مستشفى خاص، وذلك وفقا لما ذكره موقع Health Site.

ما هو فيروس HMPV؟

تم اكتشاف فيروس HMPV، المعروف بأنه يسبب أمراض الجهاز التنفسي التي تتراوح من أعراض البرد الخفيفة إلى الالتهاب الرئوي الشديد، لأول مرة في عام 2001 من قبل باحثين هولنديين، وعلى الرغم من ارتفاع الحالات في الصين وأجزاء من ماليزيا، يعتقد الخبراء أن الفيروس موجود في الطبيعة منذ 20 عامًا، ينتمي فيروس HMPV إلى عائلة Pneumoviridae ، والتي تشمل مسببات الأمراض التنفسية الأخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

أعراض فيروس HMPV هل أنت مصاب بفيروس ميتا نيمو البشري؟

بينما تكافح دول شرق آسيا لأسوأ تفشي لفيروس HMPV ، تلوح في الأفق تهديدات بوقوع حالة أخرى شبيهة بالجائحة في الهند، ومع تزايد المخاوف، دعنا نفهم المؤشرات الرئيسية التي قد يعطيها جسمك عند إصابتك بفيروس HMPV.

وقال الموقع، إن الهند تؤكد أول حالة إصابة بفيروس HMPV، واختبارات إيجابية لطفل يبلغ من العمر 8 أشهر لفيروس ميتا نيمو البشري في بنجلورو



تعرف على الأعراض السبعة لفيروس HMPV هنا:

السعال المستمر

حمى مصحوبة بقشعريرة

احتقان الأنف

التهاب الحلق وبحة الصوت

ضيق في التنفس

التعب والضعف

وينصح الموقع، لا تتجاهل النصائح المذكورة أعلاه في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن تفشي جائحة أخرى في الهند، فمن المستحسن اتباع قواعد السلامة ..

فيما يلي بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها:

كما فعلت أثناء جائحة كورونا، تأكد من الحفاظ على نظافة يديك وتعقيمها، تناول طعامًا صحيًا لبناء مناعة قوية، تجنب الاتصال الوثيق بالأفراد المصابين، قم بتغطية فمك بقناع مناسب، والأهم من ذلك تقوية جهاز المناعة لديك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والحصول على قسط كاف من النوم.

من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس HMPV؟

في حين أن فيروس HMPV يمكن أن يصيب الأفراد من جميع الأعمار، يقول الخبراء أن هناك مجموعات معينة معرضة لخطر الإصابة بمرض شديد وهم:

الرضع والأطفال الصغار

الأفراد المسنين

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب المزمنة.