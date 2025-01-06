شكرا لقرائتكم خبر عن خليك في الطبيعى.. اللبن النباتى يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "تليجراف"، أن أبحاث البنك الحيوي في المملكة المتحدة أشارت إلى أن شرب اللبن النباتى يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب، وقد وجد أن النباتيين معرضون لخطر أكبر للقلق والاكتئاب لأنهم يشربون الحليب النباتي.

وقالت الصحيفة، إن دراسة جديدة تشير إلى أن النباتيين قد يكونون أكثرعرضة للإصابة بالاكتئاب لأنهم يشربون الحليب النباتي، ومع ذلك، فإن محبي المشروبات قليلة الدسم هم أقل عرضة للقلق والاكتئاب، تم جمع البيانات من أكثر من 350 ألف شخص مسجلين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة والذين تم متابعتهم لأكثر من عقد من الزمان وتقييمهم بحثًا عن علامات مشاكل الصحة العقلية.

ووجدت الدراسة أنه عند أخذ العمر والصحة والدخل في الاعتبار، فإن الأشخاص الذين يشربون الحليب منزوع الدسم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 12% وأقل عرضة للإصابة بالقلق بنسبة 10%.

ومع ذلك، وجد أن شرب الحليب منزوع الدسم ليس له أي فائدة، في حين أن شرب أنواع أخرى من الحليب، مثل حليب الصويا وحليب اللوز، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 14%.

وكتب العلماء من جامعة ساوثرن ميديكال في دراستهم: " إن الحليب مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل اللاكتوز والدهون والبروتين والمعادن، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الإنسان"، ويقولون، إن الحليب يعد مصدرا غنيا بمعدن الكالسيوم، الذي ثبت سابقا أنه ينشط مسارات في الجسم يمكنها أن تزيد من إنتاج السيروتونين.

السيروتونين مادة كيميائية تلعب دورًا في المخ فيما يتعلق بالمزاج والصحة العقلية، تعمل المجموعة الأكثر شيوعًا من أدوية مضادات الاكتئاب على تعزيز امتصاص السيروتونين.

عشاق الحليب منزوع الدسم أقل عرضة للقلق والاكتئاب..

يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون المشبعة، ويحتوي الحليب منزوع الدسم جزئيًا على نسبة أقل من هذه الجزيئات مقارنة بالحليب كامل الدسم، لقد تم ربط تناول الكثير من الدهون المشبعة في النظام الغذائي بالعديد من الحالات الصحية، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكتة الدماغية وأمراض القلب، ولكن ثبت أيضًا أنها تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

ويقول العلماء، إن هذا قد يفسر لماذا الحليب منزوع الدسم جزئيا، ولكن ليس كامل الدسم، مفيد للصحة العقلية لأن المحتوى العالي من الدهون المشبعة في حليب البقر غير منزوع الدسم جزئيا يمكن أن يضعف إشارات الدوبامين في الدماغ ويسبب الالتهاب.

ولكن الحليب نصف منزوع الدسم يحتوي أيضًا على "كمية كبيرة" من الدهون غير المشبعة، والتي غالبًا ما يطلق عليها "الدهون الجيدة" والتي ثبت في الماضي أنها جيدة لنظام الدوبامين في الدماغ.

يقول العلماء إن الحليب نصف الدسم يحتوي على دهون مفيدة أكثر من الحليب منزوع الدسم، وعدد أقل من الدهون الضارة من الحليب كامل الدسم، وهذا قد يعني أنه يقع في مكان جيد حيث يحسن الصحة العقلية.

وكتب العلماء في الدراسة التي نشرت في مجلة" Frontiers in Nutrition "، إن ملف الأحماض الدهنية في الحليب منزوع الدسم قد يوفر حماية دماغية أكبر مقارنة بالحليب كامل الدسم والحليب منزوع الدسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".

وأضافوا، يشير التحليل إلى احتمال وجود علاقة عكسية بين استهلاك الحليب منزوع الدسم ومخاطر الاكتئاب والقلق، تشير هذه النتائج إلى أن الحليب منزوع الدسم جزئيًا قد يكون له تأثير وقائي ضد هذه الحالات الصحية العقلية، مما يقدم آفاقًا جديدة للتدخلات الغذائية.

