شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق اليوم الواحد فى الجيزة تطرح كيلو الأرز بـ23 جنيها والسكر بـ30 والان مع تفاصيل الخبر

للأسبوع الخامس على التوالي، طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، كيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

ويوفر السوق جميع احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه.

ويطرح المعرض الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 28 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة فى القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم فى مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتعمل المحافظة، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.