شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع استعدادات التعامل مع نموذج لخطة إدارة الأزمات والكوارث والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي إدارة الأزمات، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع نموذج لخطة إدارة الأزمات والكوارث بالشكل الأمثل والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال مراجعة وحصر كل الإمكانيات البشرية والميكانيكية وسبل وآليات التعامل خلال الازمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وجاء ذلك بحضور محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز، ومديرى المديريات بالمحافظة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على ضرورة التأكد من جاهزية إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمراكز والأحياء والمديريات والأجهزة الشريكة على إدارة أى أزمة، فضلًا عن الوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات.

وخلال الاجتماع، بحث المحافظ مع التنفيذيين سبل التعامل مع عدد من السيناريوهات المحتملة لنماذج من الكوارث والأزمات والاستعدادات الأمثل للتعامل معها وذلك من خلال استعداد كل جهة مشاركة فى السيناريوهات المعدة بالأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.

وناقش المحافظ، الاستعدادات الخاصة بطرق الإيواء بعد وقوع الكارثة ومدى تواجد أماكن معدة الإيواء وخيم الإيواء والبطاطين والأسرة اللازمة لذلك وتوفير الغذاء اللازم للمتضررين من الكارثة.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ هذه السيناريوهات يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة الطوارئ والتعامل مع الأحداث والمواقف والأزمات الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة أي أزمات حال وقوعها، مؤكدًا أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعد ركيزة أساسية في إدارة الأزمات، لما تتمتع به من تقنيات متطورة تسهم في تحقيق التكامل بين الأجهزة المختلفة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب لافتا إلى أهمية التدريب المستمر وتحسين كفاءة العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

وأكد المحافظ، أن هذه التجارب تساعد على رفع مستوى الجاهزية واختبار فعالية خطط الطوارئ الموضوعة، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتقليل آثار أي أزمة قد تطرأ، منوهًا إلى أهمية تعزيز التكامل بين كل الأجهزة المعنية لضمان التعامل الفعال مع الأزمات المحتملة، لافتا إلى أن المحافظة ستواصل تنظيم مثل هذه التدريبات بصفة دورية لضمان الجاهزية التامة والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة بما يضمن تعزيز الأمن والسلامة لجميع المواطنين.