شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنشر تنويها بشأن تقديم التهنئة للبابا فى الكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصامالإثنين، 06 يناير 2025 12:19 م
نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص تقديم التهنئة لقداسة البابا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم عيد الميلاد، الثلاثاء 7 يناير 2025.
وأوضح البيان أن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئيه كالتالي:-
- الآباء الأساقفة والكهنة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.
- المسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
بخصوص بوابات الدخول:-
- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-
• المسؤولين.
• الإعلاميين.
• الآباء المطارنة والأساقفة.
• شعب الكنيسة البطرسية.
- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:
• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.
- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:
• شعب كنيسة الأنبا رويس.
• كل الشعب.
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