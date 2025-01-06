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الكنيسة تنشر تنويها بشأن تقديم التهنئة للبابا فى الكاتدرائية بالعباسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - بتول عصام

الإثنين، 06 يناير 2025 12:19 م

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص تقديم التهنئة لقداسة البابا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم عيد الميلاد، الثلاثاء 7 يناير 2025.

وأوضح البيان أن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئيه كالتالي:-

- الآباء الأساقفة والكهنة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

- المسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

بخصوص بوابات الدخول:-
- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-
• المسؤولين.
• الإعلاميين.
• الآباء المطارنة والأساقفة.
• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:
• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:
• شعب كنيسة الأنبا رويس.
• كل الشعب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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