شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنشر تنويها بشأن تقديم التهنئة للبابا فى الكاتدرائية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص تقديم التهنئة لقداسة البابا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح يوم عيد الميلاد، الثلاثاء 7 يناير 2025.

وأوضح البيان أن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئيه كالتالي:-

- الآباء الأساقفة والكهنة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

- المسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

بخصوص بوابات الدخول:-

- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-

• المسؤولين.

• الإعلاميين.

• الآباء المطارنة والأساقفة.

• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:

• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

• شعب كنيسة الأنبا رويس.

• كل الشعب.