شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم، ووفد رفيع المستوى من مستشاري قضايا الدولة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

قدّم المستشار عبد الرزاق شعيب التهنئة لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأعرب هو وأعضاء الوفد المرافق عن أطيب تمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالسلام والسعادة، وأن يديم روح المحبة والتآخي بين كافة أطياف الشعب المصري.



زيارة وفد هيئة قضايا الدولة للبابا تواضروس



زيارة وفد هيئة قضايا الدولة للبابا تواضروس



زيارة وفد هيئة قضايا الدولة للبابا تواضروس



زيارة وفد هيئة قضايا الدولة للبابا تواضروس