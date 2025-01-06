شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 6-1-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في طرح منتجات الخضار والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

- الطماطم 8 جنيهات .

- البصل الأحمر 13.5 جنيها.

- البصل الأبيض 17.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيها

‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها

- بطاطا 12.5جنيه

- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.

- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .

- الليمون بـ 49 جنيها .

- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.

- البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان 40 جنيها

الفراولة 45جنيها.

البرتقال 17 جنيها.

الجوافة 30 جنيها. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية- الطماطم 8 جنيهات .- البصل الأحمر 13.5 جنيها.- البصل الأبيض 17.5 جنيه.‏‎‏‎‏‎- البطاطس 9 جنيها‏‎‏‎‏‎- الجزر 12جنيها- بطاطا 12.5جنيه- الخيار بـ 22جنيها.‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15جنيها.- الكوسة بـ 20 جنيها.‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15جنيها.‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 30جنيها.- الفلفل الألوان بـ 60جنيها .- الليمون بـ 49 جنيها .- الفاصوليا الخضراء 13 جنيها.- البسلة 30 جنيها.الموز البلدي بـ 26 جنيها.الرمان 40 جنيهاالفراولة 45جنيها.البرتقال 17 جنيها.الجوافة 30 جنيها.

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