شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الفاكهة فى سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار الفواكه، ومنها البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والموز، والرمان، والفراولة، والكنتالوب، في أسواق الجملة، لشراء احتياجاتهم منها مع بداية الأسبوع.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية قائمة أسعار الفواكه، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

- برتقال بصرة

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- برتقال سكري

سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.

- برتقال بلدي

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- يوسفي صيني

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- يوسفي كلمنتينا

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- يوسفي بلدي

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 16 جنيهًا.

- تفاح لبناني

سعر أدنى للكيلو 40 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 45 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 50 جنيهًا.

- تفاح سوري

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 65 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 70 جنيهًا.

- تفاح بولندي

سعر أدنى للكيلو 45 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 50 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 55 جنيهًا.

- تفاح إيطالي

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 55 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 60 جنيهًا.

- جوافة

سعر أدنى للكيلو 10 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 - 17 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.

- رمان ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 25 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 30 جنيهًا.

- بلح سماني ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 9 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 11 جنيهًا.

- فراولة

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 30 – 35 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 40 جنيهًا.

- كنتالوب

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- موز

سعر أدنى للكيلو 15 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 19 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.



يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحث، مؤخرًا، مع ممثلى جهاز مستقبل مصر، مقترحًا للتوسع بمنظومة أسواق الجملة الحضارية بالمحافظة، بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتنمية منظومة التداول الخاصة بالسلع والمنتجات الزراعية بين أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المقترح ودوره فى تسهيل نقل وتداول تلك المنتجات وتعزيز السيطرة على الأسواق وتوفير تجربة حضارية متكاملة تخدم الحركة التجارية داخل المحافظة والحركة المتبادلة بينها وبين المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتوفير تجربة حضارية متكاملة لنقل وعرض السلع والمنتجات الزراعية وتوفيرها بشكل دائم وبأسعار مناسبة للجمهور، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة فى هذا الشأن.