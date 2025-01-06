شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة يؤدون امتحانات نصف العام السبت والان مع تفاصيل الخبر
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي
الأحد 1/12 الرياضيات
الإثنين 13- 1 التاريخ
الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية
الأربعاء 15-1 علوم متكاملة
الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات
الأحد 12-1 الرياضيات
الإثنين 13-1 الجغرافيا
الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 15-1 التاريخ
الخميس 16-1 علم النفس
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
السبت 11-1 اللغة العربية
الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)
الإثنين 13-1 الكيمياء
الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي
الأربعاء 15-1 الفيزياء
الخميس 16-1 الأحياء
جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة
الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة
الخميس 2-1-2025 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية
الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية
الخميس 9-1-2025 - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات
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