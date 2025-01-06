شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة يؤدون امتحانات نصف العام السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، السبت القادم 2025/1/11 وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 1/12 الرياضيات

الإثنين 13- 1 التاريخ

الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية

الأربعاء 15-1 علوم متكاملة

الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات

الأحد 12-1 الرياضيات

الإثنين 13-1 الجغرافيا

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 التاريخ

الخميس 16-1 علم النفس

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة



السبت 11-1 اللغة العربية

الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 13-1 الكيمياء

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 الفيزياء

الخميس 16-1 الأحياء



جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة

الخميس 2-1-2025 - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس 9-1-2025 - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات