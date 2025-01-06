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طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة يؤدون امتحانات نصف العام السبت

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، السبت القادم 2025/1/11 وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 1/12 الرياضيات

الإثنين 13- 1  التاريخ

 الثلاثاء 14- 1 اللغة العربية

الأربعاء 15-1 علوم متكاملة

الخميس 16-1 الفلسفة والمنطق

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة الأدبية) الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

السبت 11-1 اللغة العربية - ثلاث ساعات

 الأحد 12-1 الرياضيات

الإثنين 13-1 الجغرافيا

الثلاثاء 14-1 اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 التاريخ

الخميس 16-1 علم النفس

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي (الشعبة العلمية) الفصل الدراسي الأول للعام 2025 / 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

 
السبت 11-1 اللغة العربية

الأحد 12-1 رياضيات (بحتة) - رياضيات (تطبيقية)

الإثنين 13-1 الكيمياء

الثلاثاء 14-1  اللغة الأجنبية الأولي

الأربعاء 15-1 الفيزياء

الخميس 16-1 الأحياء
 

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024/ 2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة

الامتحان يعقد أثناء اليوم الدراسي خلال الحصة الرابعة والخامسة

الخميس 2-1-2025  - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

الأحد 5-1 2025 - مستوى رفيع ورقة أولى - مستوى رفيع ورقة ثانية

الخميس 9-1-2025  - التربية الدينية - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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