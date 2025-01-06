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المصل واللقاح تعلن مواعيد تشغيل فروع التطعيمات بالتزامن مع الإجازات الرسمية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 06 يناير 2025 01:26 م

كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن مواعيد العمل بمراكز تطعيمات المصل واللقاح غدا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 من العاشرة صباحاَ إلى الرابعة مساء، فيما عدا الفروع التالية ( أجازة رسمية ):

- نادي الشمس.
- نادي الطيران.
- نادي المعادي.
- فروع اكسا.
- الرحاب.
- بتروسبوت.
- زهور التجمع.
- زهور مدينة نصر.

وكشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات " فاكسيرا " عن قائمة اللقاحات والأمصال المتوفرة فى 24 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتضمن:

1- الإلتهاب السحائي

2- كبدي أ
3- روتا
4- كبدي ب وأ
5- مكورات رئويه
7- تطعيم فيروس الورم الحلمي البشري
8- تطعيم الحزام الناري
9- تطعيم السداسي للأطفال
10 - الجدري المائي

11- الإنفلونزا البكتيرية

12- الانفلونزا الفيروسيه

13 - مصل العقرب

14- مصل الثعبان

15 - مصل الكلب

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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