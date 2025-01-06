شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح تعلن مواعيد تشغيل فروع التطعيمات بالتزامن مع الإجازات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 06 يناير 2025 01:26 م
كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن مواعيد العمل بمراكز تطعيمات المصل واللقاح غدا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 من العاشرة صباحاَ إلى الرابعة مساء، فيما عدا الفروع التالية ( أجازة رسمية ):
- نادي الشمس.
- نادي الطيران.
- نادي المعادي.
- فروع اكسا.
- الرحاب.
- بتروسبوت.
- زهور التجمع.
- زهور مدينة نصر.
وكشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات " فاكسيرا " عن قائمة اللقاحات والأمصال المتوفرة فى 24 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتضمن:
1- الإلتهاب السحائي
2- كبدي أ
3- روتا
4- كبدي ب وأ
5- مكورات رئويه
7- تطعيم فيروس الورم الحلمي البشري
8- تطعيم الحزام الناري
9- تطعيم السداسي للأطفال
10 - الجدري المائي
11- الإنفلونزا البكتيرية
12- الانفلونزا الفيروسيه
13 - مصل العقرب
14- مصل الثعبان
15 - مصل الكلب
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