شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح تعلن مواعيد تشغيل فروع التطعيمات بالتزامن مع الإجازات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن مواعيد العمل بمراكز تطعيمات المصل واللقاح غدا الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 من العاشرة صباحاَ إلى الرابعة مساء، فيما عدا الفروع التالية ( أجازة رسمية ):

- نادي الشمس.

- نادي الطيران.

- نادي المعادي.

- فروع اكسا.

- الرحاب.

- بتروسبوت.

- زهور التجمع.

- زهور مدينة نصر.

وكشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات " فاكسيرا " عن قائمة اللقاحات والأمصال المتوفرة فى 24 فرعا على مستوى الجمهورية، وتتضمن:

1- الإلتهاب السحائي

2- كبدي أ

3- روتا

4- كبدي ب وأ

5- مكورات رئويه

7- تطعيم فيروس الورم الحلمي البشري

8- تطعيم الحزام الناري

9- تطعيم السداسي للأطفال

10 - الجدري المائي

11- الإنفلونزا البكتيرية

12- الانفلونزا الفيروسيه

13 - مصل العقرب

14- مصل الثعبان

15 - مصل الكلب