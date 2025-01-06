شكرا لقرائتكم خبر عن 48 شهيدا و75 مصابا في 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية في بيانها إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 45,854 شهيد و 109,139 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

تدخل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة شهرها السادس عشر مع استمرار معاناة النازحين الفلسطينيين ورغبتهم في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف منازل ومخيمات النزوح في مناطق متفرقة بالقطاع، ما يفاقم معاناة حوالي 2 مليون نازح فلسطيني في غزة.

ودمر جيش الاحتلال الاسرائيلي على مدار الأشهر الماضية أحياء سكنية كاملة ومدن بمجملها سوّاها الاحتلال الاسرائيلي بالأرض عبر تنفيذ سياسة "إبادة المدن"، إذ وصلت نسبة الدمار في القطاع إلى 86%، استشهد 14 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، في قصف غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ458 من حرب الإبادة على القطاع.

وأكدت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت منزلا في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 نازحين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة الاحتلال الاسرائيلي المسيرة استهدفت شقة سكنية في البلدة القديمة وسط غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وامرأة، وعدة إصابات جلهم من الأطفال وكبار السن وعدد من المفقودين.

كما استشهد فلسطيني في قصف الاحتلال الاسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتوأمان في القصف المستمر على الشمال.

واستشهدت الطبيبة الفلسطينية ثبات سليم، وتعمل متطوعة في مستشفى شهداء الأقصى بدير لبلح، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع.