شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طرح 2974 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 12/1/2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها: "قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطيب لى أن أبعث لقداستكم بخالص التهانى بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله عليكم وعلى الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بموفور الخير والصحة والعافية.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين 6 يناير، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية. وزير الزراعة: تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادرات ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة و ممثلي البنوك المشاركة وحمدى عزام مدير البرنامج، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء وبعض قيادات وزارة الزراعة، وخلال الاجتماع قال الدكتور وجدى أمين رئيس إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتم اكتشافه لأول مرة سنة 2001 وهو منتشر في العالم كله خاصة في الشتاء والربيع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة طفل رضيع نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس الذي يعانيه قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارس فى قطاع غزة إلى 8 حالات قال الإسعاف الإسرائيلي إن 7 من ركاب الحافلة أصيبوا بالرصاص في هجوم كدوميم أحدهم جروحه خطيرة، حيث وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط 3 قتلى و6 مصابين في عملية إطلاق النار قرب كدوميم شرق قلقيلية شمال الضفة. الإسعاف الإسرائيلى: إصابة 7 من ركاب حافلة فى عملية إطلاق النار قرب كدوميم وزارة الصحة تكشف بروتوكول علاج فيروس HMPV وتؤكد: ينتشر بين الأطفال والمسنين وزير الزراعة: تفعيل الإقراض بالعملة الأجنبية لتشجيع المصدرين وتنمية الصادراتقبل ساعات من بدايته.. الكنيسة تصدر تنويها بشأن قداس عيد الميلاد 2025

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية بحوالي 25 جنيها، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب في مصر خلال تداولات أمس، لكن الهبوط في السوق العالمي دفع الذهب في مصر للتراجع، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم، كالتالى:عيار 24 يسجل 4262 جنيها. عيار 21 يسجل 3730 جنيها. عيار 18 يسجل 3197 جنيها. الجنيه الذهب 29840 جنيها.

الإسكان تطرح 2974 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج الأحد المقبلكامل الوزير: الرئيس السيسى وجه بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقيةالقوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيدبدر عبد العاطى يلتقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فى سلطنة عُمانسعر الذهب اليوم يتراجع 25 جنيها.. عيار 21 يسجل 3730 جنيها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6-1-2025، حيث تشهد البلاد أمطار ببعض المناطق وأجواء شديدة البرودة ليلا.

أعلن محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف الريان القطرى وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على انستجرام .

الطقس اليوم .. تحذيرات من الأمطار بهذه المناطق وأجواء شديدة البرودةوفاة والدة اللاعب محمود حسن تريزيجيه