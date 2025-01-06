شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سلع يوفرها سوق اليوم الواحد فى العمرانية بأسعار مخفضة.. اللحوم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

للأسبوع الخامس على التوالي، فتح سوق اليوم الواحد بحي العمرانية، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، بأسعار مناسبة.

ويوفر السوق، من خلال سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركات المشاركة، جميع السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه، بالإضافة إلى المنظفات.

ويطرح السوق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.