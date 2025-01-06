شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد 2025 اليوم الاثنين 6-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكانت قد أعلنت الكنيسة عن متطلبات دخول قداس العيد، وهما كالآتي:-

- أصل بطاقة الرقم القومي.

- أصل الدعوة الشخصية مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

وسيتم فتح الأبواب يوم القداس الساعة السادسة مساءً ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، ويبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.