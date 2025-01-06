شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى القاهرة.. خرائط وفرص الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين 6-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين 6 يناير 2025 ، حيث تتعرض بعض المناطق لأمطار متفاوتة الشدة.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة كما يلى:-

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .

أمطار خفيفة الى متوسطة على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعه .

ويسود، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

ومن المتوقع اليوم اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.