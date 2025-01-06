شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ما هو فيروس الميتانيومو البشرى HMPV ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة أن فيروس الميتانيومو البشري (HMPV) هو فيروس يسبب التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 ويعتبر مسبباً شائعاً للامراض التنفسية.

وقال: ينتشر فيروس الميتانيومو البشري على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعاً خلال فصلي الخريف والشتاء، ويمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة خلال حياتهم، ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة.

وتابع: ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس. كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

وتابع: تشبه أعراض الإصابة بفيروس الميتابنيومو البشري أعراض الإنفلونزا وتشمل:



- السعال.

- احتقان الأنف.

- العطس.

- الحمى.

- صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة).

ووأكد : "دي أعراض مختلفة شوية عن كورونا وخصوصا احتقان الأنف والعطس وده للتفرقة".