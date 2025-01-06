شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

- يحظر على الطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا عدم اصطحاب جهاز التابلت، حيث يجب على الطلاب إحضار الجهاز لأداء الامتحان من خلاله كما يجب شحن بطارية الجهاز بشكل كامل.

- يحظر على الطلاب اصطحاب المحمول داخل لجنة الامتحان حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

- يحظر التدخين فى المدرسة أو داخل لجنة الامتحان.

- حظر القيام بأى أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يتعرض الطالب لعقوبة إلغاء الامتحان.

- يحظر على الطالب التغيب عن أداء الامتحان بدون عذر قانونى.

- يحظر محاولة الغش سواء إلكترونيا أو مع زملائه داخل اللجنة.

- حظر تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش .

- يجب على الطالب عدم الخروج من شاشة التابلت أثناء الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية والدخول على متصفح جوجل لانه أن يتمكن من العودة للأسئلة مرة أخرى لاستكمال الإجابة.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.