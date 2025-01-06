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هيئة البث الإسرائيلية: 3 قتلى و9 مصابين أحدهم حالته خطيرة فى إطلاق النار

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الإثنين، 06 يناير 2025 11:53 ص

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن سقوط 3 قتلى و9 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في إطلاق النار شمال الضفة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إن هناك ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية، أطلق النار أثناء استقلاله سيارة على حافلة وسيارة للمستوطنين، ثم لاذ بالفرار.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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