شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: فتح باب القبول للدراسات العليا بكلية التكنولوجيا والتعليم عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بـ جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور وائل إبراهيم عميد الكلية.

وصرح عميد الكلية بأن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة الدراسات العليا بالجامعة (pgs.helwan.edu.eg) خلال الفترة من الأول وحتى 31 يناير 2025. وتشمل برامج الدراسات العليا المتاحة درجتي الماجستير والدكتوراه في خمسة تخصصات رئيسية هي: تكنولوجيا التبريد والتكييف، تكنولوجيا الإنتاج، تكنولوجيا السيارات والجرارات، تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الإلكترونيات.

وأوضحت إدارة الكلية أن المستندات المطلوبة للتقديم تتضمن صورة من شهادة البكالوريوس، بيان التقديرات، الموقف من التجنيد للذكور، موافقة جهة العمل، صورة الرقم القومي، شهادة الميلاد، شهادة حسن السير والسلوك، وصورة شخصية. كما يتعين على المتقدمين لدرجة الدكتوراه تقديم صورة من شهادة الماجستير.