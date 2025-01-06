شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تحدد أعذار عدم المشاركة فى امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025، موضحة أن أعمال الامتحانات هي تكليف وليست ترغيبا لذا الجميع مشارك في أعمال الامتحانات، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه تيسيراً على من استجدت لديهم أعذار قانونية سرعة التواصل مع اللجنة الخاصة بالامتحانات وتسليم أسباب الأعذار، وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالى.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي فقط التي يعتمدها بالمديريات كالتالي:

- القومسيون طبي حديث يفيد المنع من السفر فقط وليس المدون به « حالة المريض تحت المتابعة والعلاج».

- معلمة ( لديها طفل رضيع حتى عامين ).

- معلمة لديها طفل معاق «ومرفق كارت الخدمات».

- المحال إلى المعاش حتى نهاية شهر مارس 2025.

- الحاصل على نصف أو ثلثي أجر.

- المحروم من أعمال الامتحانات.

-علي مدير المدرسة توقيع جميع الزملاء بالمدرسة على تلك التعليمات الهامة .



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.