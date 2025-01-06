شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب أولى وثانية إعدادى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية، على النحو التالي:

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ السبت 18/1/2025 وتستمر حتى الخميس 23/1/2025.

وأوضحت المديريات التعليمية أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته فى الترم الثانى بالعام الدراسي 2024-2025، إضافة إلى أن درجات الطالب فى تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء تقييمات أو اختبارات شهر تضاف إلى درجات الطالب فى الفصل الدراسي الثاني ويحدد حالة الطالب من النجاح والرسوب نهاية العام الدراسى.

وشددت المديريات على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بضبط لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، منبهة على أهمية منع دخول أى طالب بالموبايل أو أى وسيلة إلكترونية أو وسيلة غش.