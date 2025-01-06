شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر جديد للإدارة العامة للجوازات بمدينة الشيخ زايد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمراراً لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر، فقد قررت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق إفتتاح وتشغيل منفذ الجوازات الكائن بالمركز التجارى (مول العرب) بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة اعتباراً من يوم الأربعاء 1/1/2025 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً دون التقيد بالاختصاص المكانى لطالبى الخدمة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.