شكرا لقرائتكم خبر عن السلع الأساسية بأسعار مناسبة.. عنوان سوق اليوم الواحد فى حي العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

دعت محافظة الجيزة، المواطنين، بزيارة سوق اليوم الواحد في حي العمرانية، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، للحصول على كل احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

ويقام سوق اليوم الواحد بحي العمرانية، في شارع مترو الساقية، يوم الإثنين من كل أسبوع، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، لخدمة أهالي العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة.

ويطرح السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه.

وافتتحت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى الآن، سوق لليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، لخدمة أهالى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، يوم الجمعة من كل أسبوع، وسوق بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية لخدمة أهالى العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.

وتعمل المحافظة، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.