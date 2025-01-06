أخبار مصر

مصر للطيران تنقل خيول البعثة المصرية المشاركة فى بطولة قطر الدولية للفروسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل خيول البعثة المصرية المشاركة فى بطولة قطر الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الإثنين، 06 يناير 2025 11:03 ص

تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران، بدور الناقل والراعي الرسمى للبعثة المصرية المشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025 المؤهلة لكأس العالم للفروسية، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمقر نادي الشقب للفروسية خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير 2025.

وتضم البعثة المصرية 54 فردًا، منهم 27 فارس و31 جواد، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية، وتأتي هذه المشاركة بعد انقطاع دام أكثر من 15 عامًا عن المنافسات الدولية بخيول وفرسان مصرية في بطولات خارج البلاد.

وأعلنت مصر للطيران في بيان لها، أنها قامت اليوم بنقل الخيول إلي الدوحة علي متن إحدي طائرات الشحن الجوي، كما وفرت جميع الخدمات والتيسيرات اللوجستية اللازمة لنقل الخيول المشاركة في البطولة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار الدوحة.

هذا وتؤكد مصر للطيران علي دعمها لهذه البعثة مما يعكس التزامها الوطني بدعم المصرية وتمثيلها المشرف على الساحة الدولية.

وتثمن مصر للطيران الجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري للفروسية في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدة دعمها الدائم للرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية، بما يعزز من مكانة مصر عالميًا.

4cc9f084-8dab-456c-b810-ed5df80f3b3d

مصر للطيران تنقل خيول البعثة المصرية 

 

 

8b4b85f4-df31-4a33-8fb5-5d4ad08a4262

الخيول تصعد للطيران لدولة قطر لكاس العالم للفروسية 

 

 

cafc8c6c-26b8-4178-a6a1-2273d6fa3f75

حاوية نقل خيول البعثة المصرية لدولة قطر 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا