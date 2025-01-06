شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل خيول البعثة المصرية المشاركة فى بطولة قطر الدولية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران، بدور الناقل والراعي الرسمى للبعثة المصرية المشاركة في بطولة قطر الدولية للفروسية 2025 المؤهلة لكأس العالم للفروسية، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة بمقر نادي الشقب للفروسية خلال الفترة من 7 إلى 27 يناير 2025.

وتضم البعثة المصرية 54 فردًا، منهم 27 فارس و31 جواد، وهي واحدة من أكبر البعثات في تاريخ الاتحاد المصري للفروسية، وتأتي هذه المشاركة بعد انقطاع دام أكثر من 15 عامًا عن المنافسات الدولية بخيول وفرسان مصرية في بطولات خارج البلاد.

وأعلنت مصر للطيران في بيان لها، أنها قامت اليوم بنقل الخيول إلي الدوحة علي متن إحدي طائرات الشحن الجوي، كما وفرت جميع الخدمات والتيسيرات اللوجستية اللازمة لنقل الخيول المشاركة في البطولة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار الدوحة.

هذا وتؤكد مصر للطيران علي دعمها لهذه البعثة مما يعكس التزامها الوطني بدعم الرياضة المصرية وتمثيلها المشرف على الساحة الدولية.

وتثمن مصر للطيران الجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري للفروسية في تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدة دعمها الدائم للرياضة المصرية في كافة المحافل الدولية، بما يعزز من مكانة مصر الرياضية عالميًا.

مصر للطيران تنقل خيول البعثة المصرية

الخيول تصعد للطيران لدولة قطر لكاس العالم للفروسية

حاوية نقل خيول البعثة المصرية لدولة قطر