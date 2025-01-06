شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: 3 قتلى و9 مصابين أحدهم بحالة خطيرة فى إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن سقوط 3 قتلى و9 مصابين أحدهم بحالة خطيرة في إطلاق النار شمال الضفة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إن هناك ثلاثة من المصابين في حالة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية، أطلق النار أثناء استقلاله سيارة على حافلة وسيارة للمستوطنين، ثم لاذ بالفرار.