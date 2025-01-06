شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهنى) على مستوى مداري محافظة الجيزة، السبت 18 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمدارس محافظة الجيزة، السبت 18 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول.

ووجهت رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بضرورة تشديد المراقبة وأعمال الملاحظة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، فى إطار التصدى للغش ومواجهة أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد أى محاولات غش أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية.