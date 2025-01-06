وزارة التضامن: تنفيذ برامج تدريبية لميسري تعليم الكبار بالإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - نفذت مبادرة "لا أمية مع تكافل" بـ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة "جسور"، والهيئة العامة لتعليم الكبار عدداً من البرامج التدريبية المكثفة لميسري تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة وإعلان محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.

وشارك بالتدريبات التى قام بها عدد من الخبراء، 133 ميسرا وميسرة لبرنامج لا أمية مع تكافل، حيث تم التدريب علي الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدفين الأول القراءة والكتابة، والثاني التوعية بأهم القضايا الحالية التى تهم المواطن والوطن.

ويأتى التعاون لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، وذلك باستهداف محو أمية 60 ألف دارس ناجح خلال عامين وصولا لنسبة 7٪ فأقل، وذلك وفقا لتدخلات المبادرة.

وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت مبادرة جسور منح ثلاثة ميسرين متميزين من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ 10 الاف جنيه كمكافأة للمتميزين في المبادرة مع وضع خطة محكمة لمتابعة فعاليات البدء فى العمل.

وحضر حفل ختام التدريبات الذى تم على ثمان نسخ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، و عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث، ودكتور نورهان محمود مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية.