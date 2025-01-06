شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم .. تحذيرات من الأمطار بهذه المناطق وأجواء شديدة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6-1-2025، حيث تشهد البلاد أمطار ببعض المناطق وأجواء شديدة البرودة ليلا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس كما يلى:

طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.