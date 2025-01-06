شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 6 يناير 2025 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار اللحوم والدواجن، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، في أسواق اليوم الواحد، وذلك بالتزامن مع إعلان المحافظة استمرار انعقاد سوق اليوم الواحد في حي العمرانية، اليوم، لخدمة المواطنين.

يوفر سوق اليوم الواحد بحي العمرانية، والمقام في شارع مترو الساقية، أسبوعيًا، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

ويطرح السوق، كافة السلع الغذائية الأساسية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، والألبان والأجبان، والخضراوات والفاكهة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.

وأطلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسواق اليوم الواحد، في أحياء إمبابة والعمرانية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

ويعتبر سوق اليوم الواحد في حي العمرانية، واحدًا من أبرز أسواق اليوم الواحد التى تم افتتاحها فى المحافظة، إذ ينظم يوم الإثنين من كل أسبوع، ويستقطب أعدادًا كبيرة من أهالى أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.