شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للزراعة العضوية يصدر آليات جديدة لإصدار شهادات التسجيل للشركات والان مع تفاصيل الخبر

تلقي الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا من الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية استعرض فيه جهود المعمل المركزي للزراعة العضوية واجراءات تيسير تسجيل مدخلات الزراعة العضوية للوصول لافضل معدلات الأداء .

أوضح التقرير أن ذلك يأتى فى إطار إصدارعدة قرارات لتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية لتسجيل مختلف المدخلات العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات عضوية ومدخلات اخري متعددة وفي ضوء تلك الجهود تم تسجيل 37 شركة تعمل في مجال الزراعة العضوية وجاري تسجيل 19 شركة كما تم تسجيل 18 مبيد حيوي وعضوي وجاري تسجيل 12 مبيد حيوي وعضوي فضلا عن تسجيل 65 مدخل تغذية عضوي بالإضافة الي تسجيل 28 وحدة انتاج عضوي فضلا عن 9 وحدات تحت التسجيل وفيما يتعلق بمكاتب المطابقة تم تسجيل 4 مكاتب مطابقة من أصل 11 مكتب مطابقة في مصر وتسجيل شركة استشارية لتسجيل المدخلات العضوية وفي مجال الخطة التدريبية لدعم العاملين بقطاع الزراعة العضوية .

و قال مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية انه لأول مرة يتم حاليا تأهيل وتدريب 29 مهندس من العاملين فى مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية .

وأكد جعفر أن المركزي للزراعة العضوية يصدر شهادات لتسجيل المهندسين العضويين والمكاتب الاستشارية التي تعمل فى مجال الزراعة العضوية ومدخلات الزراعة العضوية وهذا ما لم يكن متاحا من قبل وان هذا يأتى فى اطار خطة التنمية المستدامة 2030