شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. خطوات تسجيل استمارة امتحان الصف الثالث الثانوى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة" تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوى العام 2025، نرصد في التقرير التالى خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحانات:

- من المقرر أن يبدأ تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام على موقع الوزارة.

ـ - استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 يتم تسجيلها عبر الرابط التالى

https://moe-register.emis.gov.eg/

- يجب على كل طالب بالصف الثالث الثانوى العام تسجيل الاستمارة فى التوقيت المحدد.

- لا يوجد تسجيل لاستمارة ورقية .

- تسجيل استمارة الثانوية العامة إجبارى على جميع طلاب الثانوية العامة ويتم تسجيلها باستخدام اى جهاز سواء لاب توب أو كمبيوتر أو تليفون محمول .

- تسجيل استمارة الثانوية العامة يجب أن يكون دقيقا دون خطأ فى البيانات الخاصة بالطالب، ويجب التأكد من الاسم رباعيا والمدرسة والإدارة والشعبة سواء علمى أو أدبى وعلوم أو رياضة واللغة الأجنبية الثانية وأيضا المواد التى سيؤديها حسب الشعبة وذلك قبل طباعة الاستمارة من موقع الوزارة.

- إضافة صورة شخصية للطالب أثناء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة خلفية بيضاء.

- البيانات المدونة باستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة مسئولية الطالب والمدرسة التى ستقوم بمراجعة الاستمارات.

- يجب على الطالب تدقيق البيانات داخل الاستمارة قبل طباعتها وتسليمها للمدرسة.

- بعد تسجيل الاستمارة وطباعتها يقوم الطالب بتجميع الأوراق وتتضمن: شهادة ميلاد حديثة للطالب أصل وصورة منها و4 صور شخصية مكتوب عليهم اسم الطالب كمبيوتر وخلفية بيضاء وهى نفس الصورة التي يحملها الطالب على الاستماره الإلكترونية، واحد طابع صندوق دعم مشروعات فئة 10 جنيهات يلصق علي الاستثمارة وإيصال دفع رسم الامتحان أصل وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر وصورة بطاقة الطالب وصورة إيصال دفع تأمين التابلت

وصورة إيصال دفع مصروفات المدرسة وصورة إيصال سداد رسوم التقدم للامتحانات والاستمارة الإلكترونية أصل وصورة منها وتسليمها للمدرسة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025، على أن تبدأ من السبت 14 يونيو 2025.