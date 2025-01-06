شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس وجموع الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الأقباط في مصر والعالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس الجامعة في تهنئته، أن عيد الميلاد المجيد يُجسد معاني المحبة والتسامح والسلام، وهي القيم التي توحد المصريين جميعًا، وتجعل من تلاحمهم نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية التي نفخر بها جميعًا.

وأشار د.محمد سامى عبد الصادق، إلى أن احتفال جموع المصريين بهذه المناسبة العظيمة يعكس روح التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ويعزز الأمل في مستقبل يسوده الرخاء والسلام في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن أطيب أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا الغالي وحدته وأمنه واستقراره.