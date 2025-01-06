شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف معلومات مهمة عن فيروس الميتانيمو البشرى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس تم اكتشافه عام 2001 وليس وباء جديدا أو سلالة جديدة من كوفيد كما يتردد، ويعتبر مثل باقى الفيروسات التنفسية ومعدلات انتشاره متوسطة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن أعراض فيروس الميتانيمو البشرى تتمثل في السعال والكحة وارتفاع درجات الحرارة، وتابع هذا الفيروس مثل باقى الفيروسات التنفسية .

وأضاف: يتم التعامل معة مثل باقى الفيروسات التنفسية فيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة بباقى الفيروسات التنفسية والتى تتمثل فى غسيل اليدين وتنظيف الأسطح والتهوية الجيدة وارتداء الكمامات وكذلك رفع المناعة من خلال التغذية الجيدة.