شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى العمرانية يستقبل المواطنين للأسبوع الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

فتح سوق اليوم الواحد بحي العمرانية في محافظة الجيزة، اليوم الإثنين 6 يناير 2025، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية الأساسية، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

ويوفر سوق اليوم الواحد بالعمرانية، والمقام في شارع مترو الساقية، جميع احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة.

ويضمن السوق وصول السلع لأهالى أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، بمرونة أكبر، إذ يتيح الفرصة للمنتجين والمزارعين وأصحاب المصانع، لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، مما يسهم فى حصولهم على احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

ويطرح السوق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وعبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



