شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدعاة يعلن تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف تشغيل قسم رعاية السكتة الدماغية بـ مستشفى الدعاة، في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة للمرضى في حالات الطوارئ الحرجة.

يقدم القسم الجديد خدمات علاجية مبتكرة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، إذ يعمل فريق طبي متخصص على مدار الساعة لتشخيص الحالات وعلاجها بسرعة وكفاءة؛ ما يقلل من المضاعفات الصحية ويعزز فرص الشفاء.

وواصل المستشفى جهوده في تطوير خدماته الصحية لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة، مؤكدًا التزامه بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار في الرعاية الصحية، إذ يُعد القسم الجديد إضافة متميزة لمرافق المستشفى المتطورة.

وجعل المستشفى من توفير الخدمات المتكاملة هدفًا استراتيجيًّا؛ ما يعزز مكانته بوصفه مركزًا طبيًّا رائدًا يوفر رعاية صحية موثوقة ومتخصصة.