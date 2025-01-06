شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدايته.. الكنيسة تصدر تنويها بشأن قداس عيد الميلاد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص المصلين في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 6 يناير 2025.

وأوضح التنويه أنه يرجو العلم بأنه:1- سيسمح بالدخول لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.

2- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة 5 مساءً، وسيكون الدخول من بوابة 3 ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. بينما ستبدأ الصلوات في تمام 7 مساءً، فنرجو التواجد في موعد أقصاه الساعة 7 مساءً.

3- الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم الكنيسة التابعين لها.

4- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، وسيكون الدخول للجميع مترجلين.

5- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم.

6- طبقًا للتعليمات الأمنية ممنوع حيازة أية آلات حادة (قصافة أو ما شابه) وكذلك سرنجات أنسولين.