شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدايته.. الكنيسة تصدر تنويها بشأن قداس عيد الميلاد 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصامالإثنين، 06 يناير 2025 10:27 ص
نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية تنويها بخصوص المصلين في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين 6 يناير 2025.وأوضح التنويه أنه يرجو العلم بأنه:
1- سيسمح بالدخول لحاملي الدعوات المعتمدة والمختومة من الجهات المعنية فقط، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء لأي سبب في هذا الأمر، ونثق في حسن تقديركم وتفهمكم لأهمية هذه النقطة.
2- ستفتح أبواب الكاتدرائية الساعة 5 مساءً، وسيكون الدخول من بوابة 3 ولن تكون هناك فرصة لدخول أحد قبل هذا الموعد. بينما ستبدأ الصلوات في تمام 7 مساءً، فنرجو التواجد في موعد أقصاه الساعة 7 مساءً.
3- الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو بالأتوبيسات التي ستوفرها لكم الكنيسة التابعين لها.
4- سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، وسيكون الدخول للجميع مترجلين.
5- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم.
6- طبقًا للتعليمات الأمنية ممنوع حيازة أية آلات حادة (قصافة أو ما شابه) وكذلك سرنجات أنسولين.
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