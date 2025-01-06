شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف بروتوكول علاج فيروس HMPV وتؤكد: ينتشر بين الأطفال والمسنين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور وجدى أمين رئيس إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن فيروس الميتانيمو البشرى هو فيروس يسبب التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتم اكتشافه لأول مرة سنة 2001 وهو منتشر في العالم كله خاصة في الشتاء والربيع.

وأضاف: الفيروس بيأثر بشكل كبير على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ضعاف المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو معروف باسم فيروس HMPV يشبه الأنفلونزا.

وتتمثل أعراض الإصابة بفيروس HMPV في الآتى :-

الكحة السخونية

انسداد أو سيلان في الأنف

التهاب في الزور

ضيق في النفس

وتابع: فى الحالات الشديدة يمكن أن يسبب الفيروس التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي خصوصا فى الأطفال وكبار السن زى فيروس الأنفلونزا.



وأضاف : ينتقل الفيروس من خلال رذاذ الكحة والعطس من شخص مصاب وعن طريق الاتصال الشخصي المباشر مثل المصافحة ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس وبعدها لمس الفم الأنف أو العينين.

طرق الوقاية من فيروس الميتانيمو :-

- غسل اليدين بانتظام بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية

- تجنب لمس الوجه باليدين غير المغسولتين

- البعد عن الناس اللي عندهم أعراض تنفسية

- تنظيف وتطهير الأسطح اللي بتلمس بشكل متكرر

وعن العلاج قال : لا يوجد علاج محدد أو لقاح لـ HMPV حاليا والعلاج بيتركز على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة مثل تناول مسكنات الألم وخوافض الحرارة وشرب سوائل بكميات كافية والراحة.