شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس فى رسالة عيد الميلاد المجيد: أطفالنا الصغار سيصيرون عظماء والان مع تفاصيل الخبر

وَجَّهَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة تهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام للأقباط فى مصر والعالم للتهنئة بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم، وذلك في إطار دعم التواصل بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبين أبنائها المتواجدين في جميع أنحاء العالم.

وتحدث قداسة البابا في رسالته الرعوية عن عيد الميلاد، قائلا إن الأشياء الصغيرة عندما نضعها في يد الله تصير عظيمة وأعطى البابا أمثلة على ذلك وهم:

ـ قرية بيت لحم تلك القرية الصغيرة التي ولد فيها السيد المسيح لتصبح القرية الأشهر عالميا ـ السيدة العذراء مريم تلك الفتاة الصغيرة المتواضعة محدودة السنوات ولكن ملأها الله بالنعمة فيما بعد صارت أشهر قديسة في الحياة المسيحية.ـ النجم الصغير الذي ظهر في السماء ذلك الذي أرشد المجوس لمكان ميلاد الطفل يسوع ليكون معجزة مشهورة جدا بحركته في يوم ميلاد المسيح ـ التسبحة التي أنشدها الملائكة في وقت ميلاد المسيح وهي «المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة» وصارت عنوانا للمسيحية، بالإضافة لعدد من الأمثلة.

وأضاف قداسة البابا خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة، قائلا: «رسالة الميلاد التي أقدمها لكم اليوم أيها الأحباء، أنك لا تستصغر شيئاً مهما كان شكل حجمه أطفالنا الصغار سيصيرون عظماء فيما بعد الجهد الذي تقدمه، ووقتك، ومالك وفكرك وتعبك ودموعك كل هذا سيصير في يد الله عظيماً، ما دمت تقدمه من أجل الله أنا أهنئكم جميعاً وأرجو لكم عيد الميلاد المجيد وفرحة الميلاد في حياتكم. والمجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة (لوقا 2 : 14)».

وتمت ترجمة رسالة قداسة البابا لـ20 لغةً مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.