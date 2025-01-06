شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات العام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت

والتعليم الفنى الاستعداد لـ

2025، حيث تستعد الوزارة لفتح باب التقدم للاختبارات، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم إنه سيتم فتح باب التسجيل لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 قريبا خلال الأيام المقبلة، حيث يتاح رابط عبر موقع الوزارة لتمكين طلبة

العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة، مشددة على أن تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة هى أولى الخطوات المطلوبة لتقييم الطلاب فى الاختبارات التى تنطلق فى يونيو المقبل.

وزارة التربية والتعليمامتحانات الثانوية العامةالصف الثالث الثانوي

وشددت المصادر على أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق هذا العام مبكرا فى 14 يونيو للانتهاء منها سريعا لإتاحة الفرصة للجامعات لإجراء أعمال التنسيق بشكل مبكر للطلاب، كما أنه يتاح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد امتحانات الثانوية العامة دور ثان ايضا فى وقت مبكر والتى ما تبدأ غالبا فى أغسطس 2025.

وحددت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة : الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات، بالإضافة إلى رسم التقدم للامتحانات وهو 210 جنيها للمتقدمين من الطلاب للمرة الأولى والثانية و410 للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة حيث أن القانون يمنح الطالب أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.



وأكدت الوزارة على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان الثانوية العامة وملء الاستمارة، هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة بعد فتح باب التقدم لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وصدر لهم رقم جلوس وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي الحالى ولهم حق تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة، الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024,2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.