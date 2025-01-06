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كوريا الجنوبية: صاروخ كوريا الشمالية حلق لمسافة 1100 كلم قبل أن يسقط فى البحر

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القاهرة - سامية سيد - قالت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين أن صاروخ كوريا الشمالية حلق لمسافة 1100 كلم قبل أن يسقط فى البحر، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

يذكرأن، قال خفر السواحل اليابانى إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق، وأكدت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية الصاروخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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