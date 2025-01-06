شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: صاروخ كوريا الشمالية حلق لمسافة 1100 كلم قبل أن يسقط فى البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين أن صاروخ كوريا الشمالية حلق لمسافة 1100 كلم قبل أن يسقط فى البحر، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية.

يذكرأن، قال خفر السواحل اليابانى إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق، وأكدت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية الصاروخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.