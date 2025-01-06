شكرا لقرائتكم خبر عن بيع سمكة تونة فى اليابان مقابل 1.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيعت سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء بمبلغ 1.3 مليون دولار، فى مزاد بطوكيو، مما يجعلها واحدة من أغلى أنواع التونة التى بيعت فى التاريخ، وفقاً لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتم اصطياد السمكة التى يبلغ وزنها 276 كيلوغراماً، قبالة ساحل أوما فى محافظة أومورى شمال اليابان، صباح السبت، وبيعت السمكة لسلسلة مطاعم سوشى يابانية حاصلة على "نجمة ميشلان" مقابل 207 ملايين ين، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

سمكة تونة

وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية NHK أن المزاد بدأ بعد الساعة الخامسة صباحاً بقليل، حيث اجتذبت أسماك التونة المجمدة والطازجة عروضاً من البلاد وحول العالم. وهذا العام، بيعت سمكة التونة العملاقة بأكثر من 2100 دولار للرطل، مما جعل شرائح الساشيمى باهظة الثمن للغاية.



وقال الصياد ماساهيرو تاكيوتشي، البالغ 73 عاماً، للصحفيين، حسبما ذكرت وكالة "كيودو"، إنه يتذكر اللحظة التى رأى فيها سمكة التونة العملاقة يتم اصطيادها بخطاف طويل، ووصفها بأنها "كانت سمينة مثل البقرة".

وذكرت شركة "أونوديرا" إنها اشترت السمكة بالتعاون مع شركة "يامايوكي" لتجارة المأكولات البحرية، وتعتزم طرحه بقوائم السوشى فى 13 من مطاعمها. وأضافت أن هذا هو العام الخامس على التوالى الذى تفوز فيه مجموعته بالمزاد.

وتعتبر سمكة "تونة أوما" ذات الزعانف الزرقاء التى تعيش فى المحيط الهادئ، من أكثر أنواع سمك التونة طلباً من قبل أصحاب مطاعم السوشي، إذ يتم وصفها بـ"الماس الأسود" لسمك التونة.

ونظام "تونة أوما" الغذائى يعتمد على الحبار والأسماك الدهنية، بالإضافة إلى موطنها فى المياه الباردة، وهو ما يمنحها توازناً فريداً من الدهون.

ويتم اصطياد السمكة عادة فى مضيق تسوجارو، وهى قناة يرتادها سمك التونة المسافر بين بحر اليابان والمحيط الهادئ، باستخدام طرق الصيد التقليدية بالصنارة والخيط بدلاً من الشباك، وهى الطريقة الأكثر شيوعاً لصيد سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء فى المحيط الهادئ.



وفى عام 2019، بيعت "تونة أوما" تزن 306 كيلوجرامات فى نفس السوق بطوكيو مقابل 3.1 مليون دولار، مما يجعلها أغلى سمكة يتم بيعها منذ بدء التسجيل فى عام 1999.

وتعد أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء فى المحيط الهادئ من بين أكبر وأسرع الأسماك فى العالم، حيث تهاجر ذهاباً وإياباً من شواطئ اليابان إلى كاليفورنيا، فى واحدة من أبرز رحلات الهجرة على وجه الأرض نظراً لنطاقها الهائل.