شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ينتقد عزم ترامب إلغاء حق الجنسية بالولادة فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يعتقد أن "من المروع" أن يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلغاء حق الجنسية بالولادة للأشخاص المولودين فى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وتعهّد ترمب بإلغاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو ما قد يؤدى إلى معركة قانونية قد تصل فى النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية.

وأضاف بايدن فى حديث للصحفيين، أن عملية انتقال السلطة بين إدارته وفريق ترامب "يبدو أنها تسير بسلاسة"، ولكنه أشار إلى اعتقاده أن هناك "مشكلة داخلية" فى فريق ترامب تتعلق بالتسليم.

وعندما سُئل، قبل الذكرى السنوية لأحداث 6 يناير2021، عما إذا كان لا يزال يعتقد أن ترمب كان يشكل تهديداً للديمقراطية، قال بايدن إنه يعتقد أن ما فعله ترامب كان "تهديداً حقيقياً للديمقراطية"، فى إشارة إلى دعوة أنصاره للتظاهر بعد أن زعم بفوزه فى انتخابات 2020.

وأضاف بايدن أن السادس من يناير "لا ينبغى إعادة كتابته، ولا أعتقد أنه يجب نسيانه".

واعتبر بايدن أن نظرية تفوق "العرق الأبيض"، التى يتبناها العديد من أنصار ترامب، هى "أحد التهديدات العديدة للولايات المتحدة"، مضيفاً: "نحن أكثر دولة متعددة للثقافات فى العالم، هذا هو السبب وراء قوتنا، هذا هو السبب وراء كوننا من نحن".

واستخدم ترامب الهجرة كقضية رئيسية لحشد قاعدته فى انتخابات 2024، التى فاز بها، متغلباً على نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة.

وانتقد ترمب على مدى سنوات حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، الذى يحميه التعديل الرابع عشر فى الدستور، وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلغاءه.

يدرس فريق الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب العديد من الخيارات لتنفيذ تعهده بإلغاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو ما قد يؤدى إلى معركة قانونية.

وقال ترامب فى مقابلة مع شبكة NBC فى ديسمبر الماضي: "سيتعين علينا تغيير هذا الوضع، أو ربما أعود إلى الناس، لكن يتعين علينا إنهائه، نحن الدولة الوحيدة التى لديها هذا النظام".

ويزعم حلفاء الرئيس المنتخب أن التعديل الرابع عشر قد تم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه لا ينطبق على الأطفال المولودين فى الولايات المتحدة لآباء غير موثقين، كما يرى بعض المتشددين فى مجال الهجرة أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة، ولذا فإنه لا ينبغى اعتبارهم مواطنين بموجب الدستور".

وهناك حوالى 30 دولة تقدم الجنسية التلقائية للأشخاص المولودين على أراضيها، بما فى ذلك كندا والمكسيك وأغلب دول أمريكا الجنوبية، كما أن هناك حوالى 4.4 مليون طفل مولود فى الولايات المتحدة تحت سن 18 عاماً يعيشون مع أحد الوالدين غير الموثقين، وفقاً لمركز "بيو" للأبحاث.