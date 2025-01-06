شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التعليم تؤكد على تشديد مراقبة لجان الشهادة الإعدادية للتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بضرورة تشديد المراقبة وأعمال الملاحظة على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول التى تنطلق 18 يناير الجارى حتى 23 من نفس الشهر، فى إطار التصدى للغش ومواجهة أى أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد أى محاولات غش أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.