شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديريات التربية والتعليم انتهاء كافة الإجراءات والاستعدادات التى تسبق انعقاد التقييمات والاختبارات، مشددة على أنه تم تجهيز لجان الامتحان وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدى للغش، يأتى ذلك استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التى تبدأ 11 يناير الجارى لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من الثالث حتى الثانى الإعدادى والصفين الأول والثانى الثانوى والشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير.

وأكدت المديريات التعليمية على أنه تم وضع أسئلة امتحان المواد الدراسية الأساسية لجميع الصفوف المستهدف تقييمها بالفصل الدراسي الأول وفق للمواصفة الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث تتضمن الأسئلة جزئيات للفهم والتطبيق والتحليل وأيضا جزئيات تخص مستويات الطلاب المختلفة بداية من المستويات البسيطة حتى العليا، موضحة أن الأسئلة تشمل جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول فى جميعاً المواد كما أن الأسئلة متنوعة ما بين اختيارية ومقالية وأكمل الجمل بالنسبة لبعض الصفوف الدراسية.

وشددت المديريات التعليمية، على أهمية ضبط لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وخاصة لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام والشهادة الإعدادية حيث أن هذه الصفوف تحتاج الانضباط كبير حتى لا يكون هناك مساحة لأى طالب يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش وجروبات الغش الإلكترونى، مؤكدة على أهمية قيام الملاحظين داخل اللجان بدورهم على أكمل وجه ومحاسبة اى طالب يقوم بارتكاب اى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات، مع أهمية تذليل اى مشكلات تواجه الطلاب داخل اللجان الامتحانية، مؤكدة على أن الامتحانات هدفها معرفة مستوى الطلاب بشكل حقيقى ونقاط القوة والضعف للعمل على تحسينها لدى الطلاب بالفصل الدراسي الثانى.

فيما بدأت المدارس الثانوية تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد غير المضافة للمجموع وتضمنت المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي العام " التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية، أما مواد الصف الثانى الثانوى العام تشمل : المواطنة وحقوق الإنسان واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية والتربية الدينية، إضافة إلى التقييم فى مواد المستوى الرفيع ومواد العملى مع مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين.

وشددت المديريات التعليمية على أن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول راعت مواعيد إجازة نصف العام بحيث لا يتم عقد امتحانات خلال تلك الفترة، موضحة أن إجازة نصف العام لصفوف النقل تبدأ عقب انتهاء امتحان كل صف دراسى، حيث أن بعض الطلبة سوف تبدأ إجازة نصف العام يوم 15 وبعضهم 16 يناير 2025، وتستمر حتى 6 فبراير 2025، موضحة أن إجازة الطلاب تنطلق مع انتهاء امتحان أخر مادة فى جدول الامتحانات، ومن ثم فإن مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لصفوف النقل ستكون فى الفترة من 11 حتى 16 يناير.

أما إجازة نصف العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية 2025 تنطلق يوم 23 يناير الجارى، وهو أخر يوم لنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي 2025، على أن تنتهى الإجازة يوم 6 فبراير المقبل لجميع الطلاب.