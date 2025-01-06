شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الترم الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

وفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) السبت 11-1-2025 وتستمر حتى الأربعاء 15-1-2025.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية، على النحو التالي:

- الصف الثانى والثالث (فصل واحد) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

- الصف الثالث الإبتدائى (عام) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

- الصف الرابع الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف الخامس الإبتدائى (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

وشددت المديريات التعليمية على أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكمله لدرجاته فى الترم الثانى بالعام الدراسي 2025,2024، إضافة إلى أن درجات الطالب فى تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء تقييمات أو اختبارات شهر تضاف إلى درجات الطالب فى الفصل الدراسي الثاني ويحدد حالة الطالب من النجاح والرسوب نهاية العام الدراسى.

وحددت الإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، ومنها مكافحة الغش داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع السماح للطالب بالحصول على وقته بالكامل المخصص لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب كل مادة دراسية، إضافة إلى التأكد من أن طباعة الأسئلة تم بشكل يضمن قرأتها لدى الطلاب.