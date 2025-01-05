شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس أفريكا: توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منصة "بيزنس أفريكا" أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك نمو متواصل للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% خلال عام 2025، وأن يرتفع لـ5.1% في 2026 ويرتفع لـ5.2% في 2027.

جاء ذلك في تقرير لمنصة "بيزنس أفريكا" حول أفضل الدول الإفريقية المتوقع أن تشهد أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وذلك وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وأوضحت المنصة - في تقريرها - أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتفع للدول الإفريقية خلال العام الحالي سيكون له فوائد كبيرة على اقتصادها وسكان القارة السمراء.

وذكرت أن توقعات النمو للعام الحالي تكتسب أهمية خاصة في إفريقيا، حيث تهيمن التنمية الاقتصادية على مختلف المجالات، لافتة إلى أن التنمية الاقتصادية في كثير من الأحيان تحدد معدل التحسن الشامل في مختلف المجالات.

وتابعت أن هذه التوقعات يتم تفسيرها من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على أنها دعوة للانخراط في الاستثمار بالصناعات مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وتوقعت المنصة أيضًا - في تقريرها - أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المتوسط، وفقًا لصندوق النقد، لافتة إلى أنه من بين الدول التي توقع التقرير أن تحقق نموًا في الناتج المحلي خلال 2025 هي (جنوب السودان، والسنغال، وأوغندا، والنيجر، وزامبيا، ورواندا وبنين).