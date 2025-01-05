شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير العمل: الثلاثاء إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلن وزارة العمل أن الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يؤكد الأهمية القصوى لملف توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج بجودة عالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد موسي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات. رئيس الوزراء يتابع خطوات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

وزير العمل: الثلاثاء إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي. استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المؤشرات الأولية – الإنتاج، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية". وزير البترول يعلن من مجلس الشيوخ استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. تنتهى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس اليوم الأحد من أعمال التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025، والذى بدأ يوم 29 ديسمبر الماضى، على أن يعقد التقييم النهائى من 16 حتى 23 يناير 2025، كما شددت المديريات التعليمية على استمرار الدراسة خلال تلك الفترة. كشف موقع Health Site أن فيروس HMPV أو ما يطلق عليه الفيروس الرئوي البشرى في شرق آسيا، يخرج عن السيطرة، حيث إن أعراضه تشبه أدوار البرد والأنفلونزا. تستمر وزارة العمل، فى فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في مركز طبى بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2025 ،بدلًا من غدا الأحد 5 يناير 2025 ،وذلك على مهن : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان. تسببت الزلازل فى إثيوبيا، والخوف من نشاط بركانى محتمل، فى إجلاء حوالى 80 ألف شخص في أعقاب سلسلة من الزلازل ضربت مناطق عفار وأوروميا وأمهرة. قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط، بـ الإعدام شنقا للمتهم عبد ربه موسى المعروف بـ سفاح الغربية، المتهم بقتل 5 سيدات، بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية فى إعدامه شنقاً فيما هو منسوب إليه من اتهامات. الجنايات تقضى بإعدام سفاح الغربية بعد ورود رأى المفتى.. قتل 5 سيدات زلازل إثيوبيا .. إجلاء 80 ألف شخص وخوف من ثوران بركانى محتمل وظائف فى الكويت بمرتبات 4000 دولار.. وهذا آخر موعد للتقديم تفشى مرض تنفسى جديد شبيه بكورونا باسم HMPV أو الفيروس الرئوي البشري حددت نيابة قصر النيل 22 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاحين أبيض. ننشر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عقب ارتفاع بحوالي 15 جنيها إلي مستويات 3765 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4304 جنيها. عيار 21 يسجل 3765 جنيها. عيار 18 يسجل 3227 جنيها. الجنيه الذهب 30120 جنيها سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر عقب تطورات سعر الذهب اليوم 22 فبراير.. محاكمة حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيضين المديريات التعليمية تنتهى اليوم من التقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى

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