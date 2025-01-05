شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ووزيرى المالية والرى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد من أعضاء الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.